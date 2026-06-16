Estudiantes suspendidos en euskera en la PAU confían que se trate de "un error del corrector"

Bilbao, 16 de junio de 2026. Estudiantes de Bachillerato que han sido calificados con un cero o con una nota muy baja, por lo que no han aprobado el examen de euskera en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la universidad pública vasca EHU (Euskal Herriko Unibertsitatea), confían en que se trate de "un error del corrector" y han exigido "soluciones" porque se están "jugando el futuro". En declaraciones, Marta L., estudiante de Bachillerato del colegio Ayalde-Munabe que se presentó a las pruebas de la PAU realizadas del 2 al 4 junio, ha dicho que ha sacado un 1,5, una nota que "para nada refleja lo que yo suelo sacar, ni el nivel de euskera que tengo", ya que, según ha contado, lleva cuatro años en el Euskaltegi preparándose el examen de euskera. Por su parte, Iñigo I., también estudiante de Ayalde-Munabe, que ha explicado que desde la EHU les han dicho que ejerzan su derecho a la revisión del examen, él no la va a pedir porque le da la nota, pero, en general, "cualquiera que haya suspendido el examen ha pedido una revisión, porque les puede bajar la nota".