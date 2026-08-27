El estudio 'Corona' constata la "euforia colectiva" del eclipse solar ante el eclipse lunar de

Don Benito (Badajoz), 27 de agosto de 2026. Un eclipse parcial de luna será visible este viernes 28 de agosto desde el territorio español a partir de las cuatro horas de la madrugada. Durante el evento, "la Tierra le regala la sombra a la Luna" al cruzarse ante el Sol y deja ver su forma redondeada sobre la superficie lunar, coincidiendo además con la presentación de los primeros resultados del estudio 'Corona'. En declaraciones a Europa Press, el experto extremeño en aprendizaje experiencial e impulsor del estudio, Carlos Javier Rodríguez, ha explicado que en este evento nocturno "vamos a ver esa mordida, esa parte, casi en un 93%, el disco va a estar en esa parte umbral".