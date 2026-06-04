Un estudio multidisciplinar revela el impacto psicológico de la Hidradenitis Supurativa

Madrid, 4 de junio de 2026. La Hidradenitis Supurativa está diagnosticada en 40.000 españoles, solamente un 10% de la cifra total de pacientes potenciales. Es una enfermedad de la piel crónica y progresiva que se manifiesta con nódulos dolorosos, abscesos y túneles que drenan pus, con un retraso diagnóstico medio superior a los 10 años. En este contexto, la biofarmacéutica UCB ha presentado en la Residencia del Embajador de Bélgica en Madrid los resultados del estudio multidisciplinar AvanceHS, que muestra que el 80% de los pacientes sufre afectación psicológica y un 58% ve fuertemente mermada su vida social. Más allá de los síntomas físicos, la enfermedad tiene un importante impacto psicológico. Tres de cada cuatro pacientes sufren frustración, más del 70% siente miedo a mostrar su cuerpo y cerca del 60% experimenta vergüenza. Una situación que se traduce en problemas de salud mental como ansiedad, depresión e incluso ideación suicida. Los expertos coinciden en la necesidad de mejorar el diagnóstico precoz, impulsar un abordaje multidisciplinar y facilitar el acceso a terapias que permitan mejorar la calidad de vida de los pacientes. Estudios como éste contribuyen a visibilizar la patología y el día a día de las personas que la padecen. El estudio destaca también el peso económico que soportan las familias. Los gastos directos no sanitarios representan más del 60% de la carga total, con un coste medio de 4.900 euros anuales por paciente. Una enfermedad compleja que requiere de una atención integral que priorice su calidad de vida.