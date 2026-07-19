Eugenia Martínez de Irujo explica su sonada ausencia en el cumpleaños de su hermano

Madrid, 19 de julio de 2026. La celebración del 67 cumpleaños de Fernando Martínez de Irujo reunió hace unos días a numerosos familiares y amigos en el Casino de Madrid, en una cita muy especial después de que el hijo de la duquesa de Alba haya superado el tratamiento contra el cáncer de páncreas. Sin embargo, la velada estuvo marcada por varias ausencias destacadas, entre ellas la de su hermana Eugenia Martínez de Irujo. Tras las especulaciones sobre los motivos de su ausencia, la duquesa de Montoro ha querido zanjar