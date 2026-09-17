La Eurocámara apunta a la regularización por la entrada masiva a Ceuta y avisa a Marruecos

Madrid, 17 de septiembre de 2026. El pleno del Parlamento Europeo ha apuntado este jueves a la regularización extraordinaria aprobada este año por el Gobierno de Pedro Sánchez como un elemento con "efecto llamada" para la llegada masiva de migrantes irregulares a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, en una resolución no vinculante que denuncia que la ciudad fue "invadida", alerta de la "instrumentalización" de la migración como arma de guerra híbrida y reclama tanto a las autoridades nacionales como europeas medidas urgentes. (Fuente: Europa Press / La Moncloa / EBS / DPA)