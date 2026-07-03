Europa afronta el reto de recuperar inversión en innovación biomédica

Madrid, 3 de julio de 2026. Europa necesita mejorar su capacidad para atraer inversión en innovación biomédica de calidad. Ante la creciente competencia internacional, esa capacidad se ha convertido en un factor clave para su crecimiento económico, su autonomía y su sostenibilidad. Así lo han destacado los participantes en el encuentro 'La brújula de la innovación: Europa, España y el futuro del medicamento' organizado por Johnson & Johnson. En la jornada se ha debatido sobre el equilibrio entre regulación, acceso a la innovación y competitividad a nivel europeo. España ocupa una posición destacada en ámbitos como los ensayos clínicos y la investigación biomédica. En el encuentro también se ha alertado de la pérdida de peso de Europa frente a EEUU y China, con riesgo real de deslocalización de la inversión y pérdida de ensayos clínicos. Los expertos animan a España a aprovechar sus fortalezas para consolidarse como polo de innovación biomédica capaz de atraer inversión, talento y proyectos estratégicos en I+D.