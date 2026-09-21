Euskadi ampliará en 6.000 megavatios su potencia eléctrica, un 50% más que la actual

Gatika (Bizkaia), 21 de septiembre de 2026. El Gobierno Vasco ha logrado el compromiso del Estado de aumentar las inversiones en la red eléctrica de transporte para ampliar en 6.000 megavatios la potencia de la red eléctrica en Euskadi para llegar hasta 18.000 megavatios en 2030. Ese aumento supone incrementar un 50% la potencia actual. Este compromiso alcanzado se incorporará a la Planificación de la Red de Transporte Horizonte 2030 del Gobierno central. El consejero vasco de Industria, Mikel Jauregi, ha hecho este anuncio en el transcurso de la visita a las obras que se realizan en Gatika para la interconexión eléctrica con Francia por el Golfo de Bizkaia. También ha asistido Joan Groizard, secretario de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.