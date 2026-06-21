Euskadi y Cantabria viven un domingo en alerta naranja por altas temperaturas

Santander, 21 de junio de 2026. El Gobierno de Cantabria ha activado la fase de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil por fenómenos meteorológicos adversos (METEOCANT), debido a la situación de aviso especial por ola de calor emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que prevé temperaturas que podrían superar los 39-40 grados. La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco, por su parte, activará el lunes la alarma roja en Euskadi por temperaturas altas extremas desde las 12.00 hasta las 20.00 horas local, elevando la gravedad de la alerta naranja anterior decretada para la misma franja horaria. Vecinos y visitantes pasan el domingo abarrotando playas y zonas costeras para combatir las altas temperaturas en el comienzo de la ola de calor.