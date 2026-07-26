La Euskal Encounter reúne a más de 5.000 aficionados y profesionales de la informática

Bilbao, 26 de julio de 2026. La Euskal Encounter, la LAN party más veterana de España y una de las más grandes de Europa, ha reunido este fin de semana a más de 4.000 ordenadores y 5.000 aficionados de la informática venidos de toda España y parte de Europa en su 34ª edición, celebrada este fin de semana en el recinto del Bilbao Exhibition Centre (BEC) en Barakaldo (Bizkaia). A falta de datos definitivos, según ha transmitido la organización del evento a Europa Press, el encuentro ha superado las cifras del pasado año.