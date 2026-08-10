Los evacuados de Catí en el polideportivo de Chert "más tranquilos" por el incendio de Típig

Xert (Castellón), 10 de agosto de 2026. Los vecinos de Catí pasan la primera noche fuera de sus casas después de la evacuación por el incendio de Típig. Ante una evolución favorable, los vecinos desplazados al polideportivo de Chert se muestran "más tranquilos" a la espera de saber cuando podrán volver a casa. El presidente provincial de Cruz Roja, Juan José Collado ha afirmado que "la situación está bastante controlada" aunque ha advertido de que "la previsión de este tipo de incendios puede cambiar en cinco minutos".