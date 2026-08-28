Los evacuados por el incendio de El Saler seguirán sin regresar hasta que esté estabilizado

Valencia, 28 de agosto de 2026. El responsable de socorros y emergencias de Cruz Roja en Valencia, Josep Montilla, hablaba de la coordinación con las 161 personas desalojadas del incendio del parque natural de El Saler (Valencia) para ocuparse de las necesidades básicas de la gente. Los desalojados reconocían que sí han estado un poco asustados al "ver el humo por delante" del pueblo aunque la evacuación de las casas fue "muy rápida". El responsable del Camping Valencia El Saler, Iván Chaqués, explicaba la situación que vivieron con el desalojo "en pocos minutos" de los clientes y están esperando para que puedan volver.