La evolución del incendio de Soneja (Castellón) es estable y los vecinos vuelven a casa

Valencia, 7 de julio de 2026. La concejala de Azuébar, Lourdes Jiménez, indicaba que han sido "días complicados" para todo el pueblo tras haber pasado dos noches fuera de casa, "se ha agradecido dormir en una cama", tras el realojo de los vecinos del municipio tras el incendio en la localidad castellonense de Soneja. Los vecinos ya ha vuelto a sus hogares y muchos también a ver a sus animales, que los tuvieron que dejar en sus hogares cuando empezaba el incendio. Hay gente que no ha deshecho las maletas porque hay "miedo" al haber una "ola de calor" y se previsión de "tormentas secas". El director del PMA de Soneja (Castellón), Fernando Kindelán, señalaba que todos los servicios están "alerta" porque "las condiciones meteorológicas no son buenas".