La exhumación de las fosas de Cáceres avanza para "devolver los restos a sus familiares"

Cáceres, 22 de octubre de 2026. Declaraciones de la antropóloga forense y responsable del proyecto, María Fortuna, sobre los trabajos de exhumación en las fosas del cementerio de Nuestra Señora de la Montaña desarrollados por el departamento de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi para recuperar a las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista en Cáceres. Durante su intervención, Fortuna ha detallado la metodología de los trabajos arqueológicos, los hallazgos localizados hasta la fecha y las dificultades técnicas del terreno, remarcando que la labor se realiza con la meta de "poder identificarlos y devolverles los restos a sus familiares, que ese debe ser el objetivo principal de este tipo de intervenciones".