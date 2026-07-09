Una experiencia audiovisual reduce el estrés de los niños durante la resonancia magnética

Barcelona, 9 de julio de 2026. El Hospital Sant Joan de Déu Barcelona ha presentado los resultados de un estudio multicéntrico europeo que analiza cómo una experiencia audiovisual diseñada específicamente para niños puede contribuir a reducir la ansiedad de los más pequeños. El estudio muestra como los contenidos inmersivos y adaptados al entorno pediátrico pueden ayudar a reducir determinadas interrupciones operativas con una experiencia más llevadera para el niño. La solución Ambient Experience de Philips forma parte del compromiso de la compañía con la humanización y el diseño de espacios más centrados en las personas. Las historias y los personajes que aparecen en el Ambient Experience y relajan a los pacientes pediátricos tienen el sello de Disney, generando un entorno más familiar y reconfortante. La presentación de este estudio refuerza la importancia de diseñar entornos sanitarios más adaptados a las necesidades emocionales y prácticas de los pacientes pediátricos.