Una experiencia inmersiva llega a Madrid para acercar la nutrición de forma sencilla

Madrid, 3 de junio de 2026. Con el objetivo de invitar a los consumidores a acercarse a la nutrición de forma sencilla, llega a Madrid 'NutriTour By Zespri', una experiencia donde las personas podrán descubrir como una sola fruta puede concentrar nutrientes clave para nuestro día a día. Los asistentes han tenido la oportunidad de disfrutar de degustaciones y participar en distintas dinámicas diseñadas para conocer mejor los beneficios nutricionales de los kiwis Zespri. La iniciativa ha contado además con la presencia del nutricionista Aitor Sánchez, quien ha ofrecido mensajes de como sumar nutrientes esenciales de una forma práctica y real. Además de su paso por Madrid, 'NutriTour By Zespri' recorrerá durante los meses de junio y julio distintas ciudades españolas, como Valencia y Barcelona, con una propuesta adaptada a niños y familias.