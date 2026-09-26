Experta sostiene que fondos inmobiliarios operan sin restricciones legales pese a su impacto

Madrid, 26 de septiembre de 2026. El fenómeno de los denominados "fondos buitre" en España se intensificó tras la crisis financiera de 2008, impulsado por el drástico desplome de los precios inmobiliarios registrado entre 2012 y 2013. El progresivo encarecimiento de la vivienda en los últimos años y el aumento de las restricciones al alquiler turístico han ido reduciendo el atractivo de este mercado, motivando la paulatina retirada de estos inversores según expertos. Así lo ha contado la vicedecana de profesorado de EAE Business School Madrid, Sara Herrero.