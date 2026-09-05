Experto afirma que SEAT desaparecerá en 2030 pero España no sufrirá los despidos masivos

Madrid, 5 de septiembre de 2026. El catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo Rafael Pampillón ha asegurado que "SEAT desaparecerá como marca en 2030" como consecuencia de la reestructuración que está llevando a cabo el grupo Volkswagen, aunque ha precisado que "la planta de Martorell seguirá funcionando y la de Navarra también". Pampillón ha explicado que la transformación del sector responde a un cambio en la estrategia de producción hacia vehículos eléctricos, señalando que "lo que van a hacer es convertir producción que ahora es de gasolina y diésel de coches tradicionales" en fabricación de coches eléctricos.