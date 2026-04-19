Experto afirma que tanto Estados Unidos como Irán tienen que ceder para un acuerdo sobre Ormuz

Madrid, 19 de abril de 2026. El investigador doctoral y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Murcia, Mariano López de Miguel, ha analizado la última hora sobre el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de enviar a una delegación para reunirse en Islamabad y tratar de llegar a un acuerdo que desbloquee el cierre del Estrecho de Ormuz. López de Miguel, ha señalado que las dos partes "tienen que abrir la mano" para que el conflicto del Estrecho de Ormuz se solucione. Según el experto, Irán y Omán poseen aguas territoriales en la zona pero se puede llegar a un acuerdo a través de Naciones Unidas con la Carta Mundial de Navegación, pero en este caso es complejo, sobre todo porque ninguna de las dos partes quiere ceder". López de Miguel ha añadido que las dos naciones victoriosas en este contexto son Irán e Israel.