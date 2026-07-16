Experto explica que la sentencia del TJUE remite las decisiones "a los órganos internos"

Madrid, 16 de julio de 2026. La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) "para la normalización de la situación en Cataluña", al establecer en dos sentencias vinculantes que la norma no choca con el Derecho de la Unión Europea, ni afecta a los intereses económicos de la Unión. En declaraciones a Europa Press Televisión, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo, Rafael Murillo, ha explicado que esta sentencia supone la remisión de las decisiones "a los órganos internos del país, que es España".