Experto en IA pide regulación:"Todo el mundo tiene un cuchillo, otra cosa es usarlo para matar"

Vigo, 20 de septiembre de 2026. En los últimos días, las alertas sobre los posibles peligros que podría suponer la inteligencia artificial (IA) para la población mundial han hecho saltar todas las alarmas, después de que los grandes desarrolladores norteamericanos de esta tecnología hayan abogado por pisar el freno y tratar de establecer algún tipo de mecanismo regulador para evitar problemas en el futuro. Ante esta situación, distintos especialistas también han insistido en la importancia de regular. Una corriente que, según ha indicado el profesor de Matemáticas en la Universidad de Vigo, especialista en IA y reconocido divulgador tecnológico a nivel nacional Javier Martínez, en Europa ya existe desde hace varios años.