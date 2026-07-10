Experto señala que hay que saber por qué se ha expandido tan rápido el incendio de Almería

Valencia, 10 de julio de 2026. El ingeniero forestal y profesor de la Universitat Politècnica de València, Eduardo Rojas, señalaba, acerca del incendio de Los Gallardos (Almería) que lo fundamental es saber "por qué se ha reproducido tan rápida la expansión" del incendio. El experto explicaba que Almería es un territorio que "estaba deforestado hace 50 años, ahora hay más vegetación, se ha recuperado mucho bosque por acción, pero se ha expandido el incendio porque se ha abandonado la agricultura y la ganadería". Además, Rojas apuntaba a que en este tipo de situaciones como un incendio, la gente "está mejor confinada que no saliendo a la emergencia": "Es mucho más seguro".