Expertos abordan los retos de la salud mental desde la farmacia

Madrid, 24 de septiembre de 2026. La salud mental y el bienestar emocional se han consolidado como uno de los mayores desafíos sociosanitarios. Ante este contexto, la Fundación Cofares ha reunido a líderes del sector sanitario en su I Summit 'Expertos en Salud' para abordar este reto desde la farmacia. Durante el encuentro la Fundación Cofares y Fad Juventud han presentado una campaña de sensibilización cuyo objetivo es mejorar la salud mental de los jóvenes. Referentes de la industria farmacéutica, del ámbito hospitalario y representantes de los pacientes han debatido sobre cómo mejorar el abordaje de estos trastornos. Los participantes han coincidido en que la salud mental requiere una visión integral donde la farmacia desempeña un papel decisivo en la detección, la prevención y el acompañamiento emocional de la población.