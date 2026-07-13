Los expertos advierten de la necesidad de extremar el cuidado de los pies en verano

Barcelona, 13 de julio de 2026. Las altas temperaturas en verano provocan una mayor exposición al calor y cambios en los hábitos de calzado, lo que puede generar sudor excesivo, mal olor o infecciones por hongos en los pies. Los expertos advierten que un 20% de los españoles sufre alguno de estos problemas, sobre todo aquellas personas que utilizan calzado cerrado durante muchas horas al día. Los especialistas insisten en que una adecuada higiene diaria, el correcto secado de pies, el uso de calcetines transpirables, la ventilación del calzado y la utilización de productos específicos ayudan a prevenir estos problemas y a mejorar el bienestar diario. Las farmacias desempeñan un papel clave a la hora de asesorar a los afectados ante este tipo de problemas. De hecho, la evolución del cuidado de los pies ha ido acompañada del desarrollo de soluciones cada vez más específicas. En el ámbito del cuidado de pies, Peusek fue una de las marcas pioneras al lanzar en 1951 un tratamiento específico para mantenerlos frescos y saludables. A lo largo de estos 75 años, la compañía, que se hizo muy popular a través de sus anuncios en televisión, ha ido incorporando nuevos productos, con fórmulas innovadoras que dan respuesta a las necesidades de los consumidores.