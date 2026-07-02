Expertos analizan el impacto social de los medicamentos en el modelo de evaluación sanitaria

Madrid, 2 de julio de 2026.
La Universidad Complutense de Madrid y Roche Farma España han organizado el Curso de Verano: El valor social en el nuevo marco de evaluación de tecnologías sanitarias, unas jornadas donde se ha debatido sobre el impacto social de los medicamentos innovadores como un criterio más a tener en cuenta al incorporar un nuevo medicamento al sistema sanitario, junto a sus resultados clínicos y su evaluación económica.
Durante el curso, responsables políticos, expertos, profesionales y representantes de pacientes han coincidido en que el nuevo marco normativo farmacéutico español abre la puerta a partir de ahora a considerar todos los aquellos factores que aporta un nuevo medicamento más allá del ámbito puramente clínico, como mejora en la autonomía del paciente, la menor necesidad de recursos de dependencia o el aumento de la productividad por bajas laborales más cortas.
De esta manera, también se han abordado las repercusiones del recientemente aprobado Real Decreto de Evaluación de las Tecnologías Sanitarias, y del proyecto de Real Decreto de Financiación y Precio de los medicamentos.
Un curso en el que se han sentado las bases de este nuevo modelo y donde se ha aclarado cómo va a afectar el valor social en el marco sanitario.