Expertos analizan la longevidad activa y la prevención en el 14 Foro de Salud Adeslas

Madrid, 4 de junio de 2026. Vivir más y con mejor calidad de vida. Expertos en salud y profesionales del sector sanitario han analizado las claves para promover una longevidad saludable y la prevención en el marco del 14 Foro de Salud Adeslas. Uno de los puntos destacados es cómo transformar el sistema hacia la anticipación y las implicaciones que conlleva ese cambio cultural. Los participantes también han destacado cómo la tecnología y la innovación pueden ser herramientas útiles para el acelerar un nuevo modelo asistencial. El envejecimiento poblacional y el aumento de patologías crónicas plantean retos y desafíos pero también suponen una oportunidad para construir un futuro de calidad para personas y el conjunto del sistema sanitario.