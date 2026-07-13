Expertos analizan la relación entre salud mental y enfermedades de la piel

Madrid, 13 de julio de 2026. Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Salud de la Piel, LEO Pharma y la Asociación Nacional de Informadores de la Salud han celebrado el IV Ciclo de Jornadas sobre Novedades en Dermatología. Un encuentro multidisciplinar donde dermatólogos, profesionales de la salud mental y asociaciones de pacientes han abordado la estrecha relación entre las enfermedades de la piel y la salud mental. La cronicidad, la visibilidad de las lesiones y la gravedad de ciertas patologías, como el eccema crónico de manos o la dermatitis atópica, pueden generar un importante desgaste psicológico y una carga psicosocial importante. Desde la perspectiva clínica, se ha destacado la necesidad de ser cercano con el paciente y tratar de romper estigmas. El impacto en la calidad de vida y el rol que juegan las asociaciones de pacientes también han tenido un papel central en la jornada. La carga emocional es especialmente destacable en la población joven, en la que la madurez emocional aún está en desarrollo. Entender la dermatología desde una perspectiva integral e ir más allá del control de los síntomas físicos, es primordial para garantizar el bienestar de los pacientes, según los expertos.