Expertos en consultoría, regulación y campo se citan en Barrax para hablar de biogás

Albacete, 22 de octubre de 2026. El Barrax Rural Innovation Hub ha sido escenario de un encuentro de expertos para abordar las oportunidades que ofrece a los territorios la puesta en marcha de plantas de biogás, una cita en la que autoridades del mundo académico, regulatorio, de consultoría o del sector primario han ofrecido su particular punto de vista sobre los retos de una tecnología diseñada para transformar residuo orgánico agro ganadero en energía limpia en una estrategia de economía circular que ahorrará costes en el campo y generará empleo en el entorno