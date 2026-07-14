Expertos defienden la colaboración para fomentar el liderazgo de España en innovación sanitaria

Madrid, 14 de julio de 2026. España tiene ante sí una oportunidad clave para reforzar su papel en la innovación sanitaria europea. Este ha sido uno de los puntos principales del Curso de Verano "El sector biofarmacéutico como motor de innovación y crecimiento: claves para el liderazgo de España", una conversación entre todos los agentes sanitarios organizada por Takeda en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. La colaboración entre instituciones, sanitarios y pacientes es clave para posicionar a España a nivel internacional y convertir sus fortalezas en liderazgo real. Entre todos los retos que se presentan -como el avance de la IA, el contexto geopolítico o los nuevos modelos de evaluación de medicamentos- la innovación se sitúa en el centro del diálogo. Por otro lado, los expertos coinciden en que la figura del paciente debe formar parte de la conversación para avanzar en soluciones concretas que lleguen a sus diagnósticos. El futuro de la innovación sanitaria en España dependerá de la capacidad de pasar de la conversación a la acción entre todos los agentes del sector, construyendo confianza y situando al paciente en el centro.