Expertos destacan la importancia de las auscultaciones para la detección de las valvulopatías

Madrid, 14 de septiembre de 2026. Con motivo de la Semana Internacional de Concienciación sobre las Valvulopatías, la Asociación Española de Portadores de Válvulas Cardíacas, Anticoagulados y Adultos con Cardiopatías Congénitas (AEPOVAC) ha celebrado la mesa redonda 'Fonendoscopio: una herramienta sencilla, un impacto real'. El encuentro ha servido para hacer balance de tres años de talleres de concienciación sobre valvulopatías dirigidos a la población general. La jornada ha sido inaugurada por Celia García Menéndez, directora general de Humanización, Atención y Seguridad del Paciente de la Comunidad de Madrid. El encuentro coincide además con el 210 aniversario de la invención del fonendoscopio, una herramienta qué a pesar de los avances, continúa formando parte de la exploración clínica. Durante la jornada también se ha puesto de manifiesto el valor de sacar la información sanitaria fuera de hospitales y consultas. Por último, los expertos destacaron que la concienciación puede continuar más allá de la asistencia a los talleres, trasladando y compartiendo el conocimiento con su entorno habitual.