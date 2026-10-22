Expertos destacan la importancia del conocimiento y el autocuidado en la diabetes tipo 2

Madrid, 22 de octubre de 2026. Convivir con diabetes tipo 2 implica tomar decisiones constantes que pueden generar inseguridad. Con el objetivo de ofrecer información práctica, Abbott ha lanzado una guía sobre el manejo de la diabetes tipo 2 y el inicio del tratamiento con insulina basal. En algunos momentos, el organismo necesita un apoyo adicional para mantener los niveles de glucosa adecuados. Ahí es donde entra en juego la insulina basal. Iniciar este tratamiento puede generar dudas o incluso culpa. Para un mejor control metabólico es importante trabajar hábitos saludables, como la nutrición, el deporte, el manejo del estrés y reducción de tabaco y alcohol. El objetivo no es hacerlo perfecto, sino hacerlo posible.