Expertos exigen al Senado impulsar la detección precoz universal de Diabetes Tipo 1

Madrid, 19 de junio de 2026. Gestores, clínicos y pacientes han comparecido ante la Comisión de Sanidad del Senado con el objetivo de que sea el punto de partida de una hoja de ruta institucional, técnica y territorial para la detección precoz de la diabetes tipo 1 en España. De esta forma, se pretende garantizar la equidad territorial entre las comunidades autónomas y evitar que el diagnóstico dependa del código postal. Con esta petición, que surge de las conclusiones obtenidas en el documento de posicionamiento del Observatorio SEDISA de Diabetes Tipo 1 Autoinmune, los expertos sitúan la desigualdad en el acceso a la tecnología y a los tratamientos entre los retos más urgentes. Cada año se diagnostican en España 1.400 nuevos casos de diabetes tipo 1 en menores de 15 años, y más de un 30% debutan con cetoacidosis, una complicación potencialmente mortal que la detección precoz podría reducir en más de un 90%. Avanzar hacia una nueva era en el abordaje de esta enfermedad, en la que se transite de un modelo reactivo a uno proactivo marcará la diferencia en la calidad de vida de los pacientes.