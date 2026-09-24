Expertos piden elevar la ambición en el manejo de enfermedades oftalmológicas

Madrid, 24 de septiembre de 2026. Más de 8 millones de españoles podrían tener problemas de visión graves para 2030. Ante esta situación, expertos han defendido la necesidad de elevar la ambición en el manejo de enfermedades oftalmológicas en una jornada organizada por Europa Press en IESE Business School, en la que se ha presentado la iniciativa estratégica 'OFTIMUM' del IESE, patrocinada por la biofarmacéutica AbbVie. El proyecto busca la transformación hacia un modelo proactivo, coordinado y centrado en la persona para evitar que el diagnóstico tardío incida en la gravedad de las patologías y en la calidad de vida del paciente. Los expertos también han abordado cómo transformar la organización asistencial para orientarla la experiencia del paciente y una mayor coordinación entre profesionales. OFTIMUM busca convertir estas propuestas en una hoja de ruta aplicable a hospitales y Servicios Regionales de Salud.