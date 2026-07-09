Expertos reclaman un marco de actuación y un abordaje integral en enfermedades inmunomediadas

Madrid, 9 de julio de 2026. Más de 2,5 millones de personas conviven con algún tipo de enfermedad inflamatoria inmunomediada (IMID), un grupo de enfermedades crónicas causadas por una alteración del sistema inmunitario que provocan inflamación sistémica y afectan a la calidad de vida de quienes la padecen. La fatiga persistente, el dolor crónico y el cansancio extremo condicionan el día a día de quienes conviven con esta enfermedad, a lo que se suma la estigmatización social, diferencias regionales en el acceso y la carga sanitaria y económica elevada, con costes que superan los 12.000 millones de euros al año en nuestro país. Entre los principales retos destacan el diagnóstico precoz, la continuidad asistencial, una mayor coordinación entre especialidades, y la introducción temprana de tratamientos adecuados que puedan reducir costes futuros. Para impulsar el reconocimiento de estas enfermedades como una prioridad sanitaria, los expertos destacan la importancia de avanzar hacia un Marco de Actuación para las Enfermedades Inflamatorias Inmunomediadas que promueva la mejora de resultados en salud y el desarrollo de una Estrategia Nacional específica a través del proyecto MAIMID. Un marco que busca impulsar un modelo asistencial más coordinado, integral y centrado en el paciente.