Barcelona, 18 de junio de 2026. Cerca de seis millones de adultos en España conviven con diabetes, una cifra que seguirá creciendo hasta 2050, según los especialistas, por factores como el sobrepeso o la obesidad. En este contexto, los expertos más destacados en salud metabólica se han reunido en Tarragona en el 43º Simposio Internacional sobre Diabetes y Nutrición, donde han puesto en valor el papel esencial de la alimentación para prevenir este tipo de enfermedades. Los expertos han resaltado la importancia de consumir yogur para la prevención de la diabetes tipo 2 y han coincidido en destacar que, entre los lácteos fermentados, el yogur es el que cuenta con un mayor respaldo científico en relación con la salud metabólica. Durante el simposio, Danone, empresa especializada en fermentos y probióticos, ha querido defender el papel del yogur en la prevención de la diabetes tipo 2. La evidencia científica sigue avanzando en la misma dirección: la alimentación es un pilar clave en la prevención de la diabetes tipo 2. Los especialistas recomiendan seguir un estilo de visa saludable, lo cual pasa por llevar una alimentación variada y equilibrada, consumiendo alimentos como lácteos fermentados. Así como realizar actividad física regular.