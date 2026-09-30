Expertos se reúnen en Urdaibai para celebrar el III Seminario Científico Bosque Marino

Madrid, 30 de septiembre de 2026. Más de un centenar de científicos y representantes de administraciones públicas, de ONGs ambientales, sociales y del sector pesquero se han reunido en la reserva de la biosfera de Urdaibai, en Vizcaya, para acoger durante dos días el III Seminario Científico Bosque Marino de Redeia. Unas jornadas a las que han acudido el director de Patrimonio Natural y Adaptación al Cambio Climático del Gobierno Vasco, Adolfo Uriarte y el concejal de medio ambiente del Ayuntamiento de Busturia, Koldo Lekue. El seminario se ha centrado en abordar los retos, amenazas y oportunidades que enfrentan los océanos. En este contexto se han presentado los proyectos más novedosos para avanzar en la conservación y la restauración del océano. Entre ellos, destacan dos importantes proyectos que Redeia va a poner en marcha: 'Mar de Gorgonias', y 'Ecos del océano'. En total, cerca de 40 ponencias y mesas redondas que contribuyen a luchar por un mejor estado de conservación de los océanos y la vida marina de nuestro país.