Expertos sanitarios defienden la colaboración para dar respuesta a los retos del sistema

Madrid, 15 de septiembre de 2026. Expertos del sector sanitario han defendido la necesidad de reforzar la colaboración entre los diferentes agentes para dar respuesta a los retos del sistema sanitario en España. Esta ha sido una de las principales conclusiones de la jornada "100 años de contribución a la sociedad", organizada en el marco de las celebraciones mundiales por el centenario del Grupo. El encuentro ha servido para reflexionar sobre las condiciones necesarias para consolidar la colaboración entre la industria farmacéutica y las administraciones, y construir así un sistema sanitario innovador y sostenible. Además, los expertos han debatido sobre cómo lograr que las mejoras del sistema sanitario se traduzcan en un impacto real en la vida de los pacientes. Con el fin de mejorar la vida de los pacientes, la compañía farmacéutica se marca también como objetivo ampliar el conocimiento de las enfermedades raras y seguir trabajando para que la innovación se traduzca en la mejora de la vida de los pacientes. Además, como parte de la celebración de su centenario, Recordati España ha presentado una exposición fotográfica que recorre su trayectoria.