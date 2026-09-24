Los expertos solicitan mayor prevención secundaria para evitar nuevos accidentes cardiovascular

Madrid, 24 de septiembre de 2026. Durante el 2025 se produjeron en España más de 113.000 muertes a consecuencia de enfermedades cardiovasculares. Con motivo del Día Mundial del corazón, que se celebrará el próximo 29 de septiembre, la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón, con la colaboración de Novartis, se han dado cita en el Senado para concienciar sobre la prevención secundaria cardiovascular. Uno de cada cuatro pacientes que ha padecido un infarto vuelve a los dos años a sufrir un accidente cardiovascular. El gran reto es reforzar la prevención para proteger a quienes ya han sufrido algún tipo de ictus o infarto. Durante la jornada se han llevado a cabo mediciones de riesgo cardiovascular a los senadores mediante dispositivos móvil para dar a conocer y controlar los factores de riesgo. El impulso de la prevención desde Europa y España supone una oportunidad de seguir impulsando estrategias y buenas prácticas para la protección de quienes ya han sufrido un evento cardiovascular.