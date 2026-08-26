Una explosión de cohetes en el chupinazo de Noáin deja 47 heridos y tres hospitalizados

Noáin, 26 de agosto de 2026. Conmoción en el municipio navarro de Noáin tras un accidente con varios cohetes que ha dejado medio centenar de heridos en pleno chupinazo. La fiesta acababa de comenzar cuando la pirotecnia cayó entre la multitud y desató el pánico en la plaza. Un total de 47 personas han sido atendidas este miércoles en el centro de salud, todas ellas con heridas de carácter leve. Por otro lado, tres hombres han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra por quemaduras. El uso y difusión de los brutos remitidos conllevará obligatoriamente el pixelado de las caras de los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los menores. Igualmente se deberá pixelar a los testigos en juicios y a los acusados no condenados por sentencia firme que no sean personas públicas, según la normativa estatal. Europa Press no se hace responsable de un uso distinto al aquí indicado. Asimismo, en caso de que los vídeos o algún fragmento de estos sean publicados en canales de Youtube u otras plataformas similares, Europa Press no se hace responsable de las medidas o reclamaciones que terceros pudieran llevar a cabo en función de los derechos de autor o propiedad intelectual de las imágenes. (Fuente: Europa Press y Navarra TV)