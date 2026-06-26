El expresidente de Bolivia desvincula a Zapatero de los litigios del Grupo Gloria en el país

Madrid, 26 de junio de 2026. El caso abierto en España por las supuestas gestiones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a favor del Grupo Gloria, un conglomerado peruano con intereses empresariales en Bolivia, sigue generando repercusiones políticas y judiciales en el país sudamericano. El expresidente boliviano Luis Arce ha negado haber tratado con Zapatero ningún asunto relacionado con los litigios que el Grupo Gloria mantenía en Bolivia y asegura que su relación con el exdirigente socialista se limitó al ámbito político e institucional. Arce responde así al informe de la Policía española que sostiene que Zapatero habría recibido 200.000 euros entre 2024 y 2025 como presunta contraprestación por mediar ante las autoridades bolivianas en favor de los intereses de esta empresa peruana. (Fuente: Europa Press, EBS, FB)