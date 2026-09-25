La expropiación divide a los socios de Gobierno, en busca de apoyos para el decreto de vivienda

Madrid, 25 de septiembre de 2026. El caso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada de la vivienda en la que llevaba 71 años, vuelve a poner el foco en la negociación del nuevo decreto de vivienda. El Gobierno confía en aprobarlo el próximo martes, pero sus socios mantienen posiciones diferentes. Mientras que PSOE, en boca de Bolaños, asegura que las fórmulas de expropiación "no llevan a ninguna parte y no tienen encaje claro en la Constitución española", sus socios, Sumar, ven la expropiación como una una posible solución. El Ejecutivo busca ahora cerrar los apoyos necesarios para aprobar el decreto el próximo martes. Por ahora, Junts asegura que el PSOE está estudiando sus propuestas para el decreto de vivienda, entre ellas bonificaciones fiscales para propietarios afectados por las prórrogas de los alquileres, mientras que Podemos todavía no garantiza su apoyo y considera que el decreto puede quedarse en un "parche". (Fuente: Europa Press y Moncloa)