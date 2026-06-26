Exteriores eleva a 4 los españoles fallecidos y mantiene en 99 los desaparecidos en Venezuela

Venezuela, 26 de junio de 2026. La cifra de españoles muertos en el doble terremoto que sacudió este 24 de junio Venezuela ha aumentado a cuatro, según han informado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, mientras que la cifra de españoles a los que no se ha conseguido localizar por ahora se mantiene en 99. Entre los fallecidos se encuentra la delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, Isabel Jara, que se encontraba desaparecida en las últimas horas. (Fuente: EP/Gobierno Venezuela/EmergenciasCAM/presicanarias)