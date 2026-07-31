Extremadura considera que el Gobierno debería declarar la emergencia nacional en Ceuta

Hervás, 31 de julio de 2026. El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha considerado que el Gobierno debería haber declarado la emergencia nacional tras la crisis migratoria en Ceuta. Bautista ha considerado que la entrada masiva de personas desde Marruecos a Ceuta es "algo inaudito" y responde, en su opinión, a la "falta de política internacional" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "La política exterior del Gobierno de España nadie la conoce", ha aseverado. (Fuente: Consejería de Presidencia de Extremadura)