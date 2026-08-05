Publicado 05/08/2026 14:26:01 +02:00CET

Extremadura se opondrá "por tierra, mar y aire" a un nuevo reparto de menores no acompañados

Cáceres, 5 de agosto de 2026. El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha reiterado que se opondrá "por tierra, mar y aire" a un nuevo reparto de menores migrantes no acompañados. "Vamos a utilizar todos los medios políticos y todos los medios administrativos e incluso jurídicos, como ya hemos empezado a hacer en Extremadura, para que ese reparto no nos afecte y no venga ningún inmigrante ilegal", ha señado Fernández a preguntas de los medios de comunicación durante una comparecencia en la que ha vuelto a chocar con el Gobierno a cuenta de las plazas disponibles para acoger a menores.