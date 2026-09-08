Extremadura reconoce con sus Medallas la superación, la igualdad, la diversidad y su legado

Mérida, 8 de septiembre de 2026. Extremadura ha entregado sus máximos reconocimientos a personas e instituciones en los que ve reflejados los valores que se identifican con la comunidad, como son el espíritu de superación, la igualdad y diversidad o la dimensión de su legado patrimonial. El nadador Guillermo Gracia, el futbolista Pedro Porro --ausente por motivos profesionales--, el activista LGTBI José María Núñez, y el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida han recibido la Medalla de Extremadura en un acto celebrado en el Teatro Romano de Mérida, como es habitual en la noche previa al día de la comunidad, que se celebra cada 8 de septiembre.