Los fans de Extremoduro están estupefactos y sobre todo, desconsolados. Y es que el grupo no hará tampoco este año su gira de despedida. Según un comunicado compartido a través de redes sociales y la web de Extremoduro, ha afirmado que de momento lo que es seguro es que este 2021 no podrá ser y que no quieren volver a poner fechas, después de tener que cancelarlo por segunda vez. (Fuente: Extremoduro)