Factoría Retro recupera los clásicos arcade y une a varias generaciones frente a las máquinas

Madrid, 29 de agosto de 2026. El salón recreativo Factoría Retro se suma este 29 de agosto a la celebración del Día Internacional del Gamer con más de cuarenta máquinas arcade y pinballs de distintas épocas. El espacio recupera títulos clásicos como Pac-Man, Street Fighter, Puzzle Bobble, Super Mario o Indiana Jones y busca acercar los videojuegos retro a varias generaciones. En declaraciones a Europa Press TV, Manuel Revilla, socio de Factoría Retro, ha destacado que los recreativos permiten "enlazar las generaciones", al recuperar juegos que marcaron la adolescencia de quienes hoy acuden con sus hijos. "Podemos volver otra vez a mostrar casi por primera vez el Pac-Man, Street Fighter, juegos de toda la vida que enseñamos con mucha ilusión a las nuevas generaciones", ha explicado.