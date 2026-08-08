FAEL reclama medidas para facilitar la renovación de los aires acondicionados y ahorrar energía

Sevilla, 8 de agosto de 2026. La Federación Andaluza de Electrodomésticos (FAEL) ha reclamado a las Administraciones medidas para "facilitar a los consumidores el acceso a sistemas de aire acondicionados eficientes", ya que el parque andaluz de vivienda cuenta con equipos "obsoletos" que no pueden ser reemplazados por existir una "barrera de entrada en el coste de adquisición" de un nuevo equipo. En declaraciones a Europa Press, el presidente de la organización, Carlos Bejarano, ha asegurado que existen factores económicos que impiden la renovación de estos sistemas y ha pedido incorporar iniciativas como el plan Renove, desarrollado por la Junta de Andalucía hasta 2012 y que supuso "20 millones de euros" destinados al "gasto en consumo para las familias".