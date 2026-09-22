Familia de Ana Buza luchará "incansable" para probar asesinato pese a "soberbia" judicial

Sevilla, 22 de septiembre de 2026. Antonio Buza, padre de Ana Buza, la joven fallecida en septiembre de 2019 cuando tenía 19 años mientras circulaba junto a su entonces pareja por el tramo de la autovía A-4 que atraviesa Carmona, ha asegurado que luchará con perseverancia para demostrar que la muerte de la joven se debió a un asesinato como culmen a la violencia de género que sufría en su relación sentimental con el ahora investigado por los hechos pese a la "soberbia" del sistema judicial y policial, ello incidiendo en que no permitirá que "se ensucie" su nombre.