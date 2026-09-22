La familia de Ana Buza luchará para probar su asesinato pese a la "soberbia" judicial

Sevilla, 22 de septiembre de 2026. Antonio Buza, padre de Ana Buza, la joven fallecida en septiembre de 2019 cuando tenía 19 años mientras circulaba junto a su entonces pareja por el tramo de la autovía A-4 que atraviesa Carmona, ha asegurado que luchará con perseverancia para demostrar que la muerte de la joven se debió a un asesinato como culmen a la violencia de género que sufría en su relación sentimental con el ahora investigado por los hechos pese a la "soberbia" del sistema judicial y policial, ello incidiendo en que no permitirá que "se ensucie" su nombre. En una declaración a medios a las puertas de la Audiencia Provincial de Sevilla, donde está previsto que comparezca este martes en calidad de testigo durante la tercera sesión de juicio con jurado popular encargado del caso, Buza ha subrayado que el objetivo durante estos "siete años de incansable lucha" era "sentar" a Rafael en el banquillo de los acusados para "hacer justicia".