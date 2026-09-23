Familia de Sandra Peña remarca "multitud de errores" del centro y pide contundencia a Junta

Sevilla, 23 de septiembre de 2026. Zara Villar, madre de Sandra Peña, la menor que se suicidó tras ser víctima, presuntamente, de acoso escolar, ha insistido en la "multitud" de errores cometidos por parte del Irlandesas Loreto, centro en el que se encontraba escolarizada la menor, al "no abrir el protocolo" de actuación frente al acoso y "no proteger" a la joven, por lo que ha solicitado una respuesta "contundente y ejemplarizante" por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y, en concreto, por el presidente, Juanma Moreno.